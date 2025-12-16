俳優の唐沢寿明（６２）が来年５月２２日公開の映画「ミステリー・アリーナ」に主演することが１５日、分かった。２００９年の「２０世紀少年―最終章―ぼくらの旗」以来、１７年ぶりに堤幸彦監督（７０）とタッグを組む。深水黎一郎氏の傑作ミステリーを実写映画化。唐沢はアフロヘアにサングラス、白スーツのド派手な姿でクイズ番組の司会者・樺山桃太郎を演じる。キャリーオーバー（繰越金）が発生して、「孤立した洋館で起