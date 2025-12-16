【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前週末比41.49ドル安の4万8416.56ドルで取引を終えた。米雇用統計の発表などを控える中、持ち高調整の売り注文がやや優勢となった。米労働省が16日発表を予定する11月の雇用統計の結果を見極めたいとして、積極的な売買が手控えられた。市場では年明けにも発表される見通しの米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長人事に注目が集まってい