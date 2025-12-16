北海道・函館中央警察署は2025年12月15日、暴行の疑いで函館市に住む会社員の男（54）を逮捕しました。男は15日午後7時5分ごろ、函館市湯川町2丁目にある会社事務所で、同僚の男性（54）の胸倉をつかむ暴行を加えた疑いが持たれています。15日午後7時10分ごろ、別の同僚が「従業員が飲酒して暴力をふるった」と警察に通報しました。警察によりますと、男は飲酒していたということです。調べに対し男は「態度に腹が立って胸倉をつか