北海道森町石倉町の国道5号で、2025年12月15日、乗用車の助手席側の前輪が脱落する事故がありました。この事故によるけが人はいません。脱落したタイヤはいまだ見つかっていません。乗用車の運転手は「11月末ごろにカー用品店で冬タイヤへの交換をしてもらった。交換後300キロくらい走行していて、増し締めはしていない」と話しているということです。また、乗用車の運転手は朝ガタガタと言って停止して、タイヤを確認しまし