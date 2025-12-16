小さい頃はあんなに仲の良かった兄弟姉妹が、親が亡くなった際に相続争いを繰り広げる…。まるで悪夢のような出来事だが、遺産額の多少に関係なく、こういった事例は後を絶たない。骨肉の争いを回避するには、どうしたらいいのか？実例を交えてその解決策を探っていく。※本稿は、主婦の友社編『親が75歳を過ぎたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。遺産相続しないほうが得するケース