漫才コンビ「電気ジュース」の藤本もふが16日までにX（旧ツイッター）を更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告した。藤本は、友人からのメールで自身の誕生日（12月15日）に気づいたという。「この投稿見て思い出して大急ぎでケーキ食べに行きました。同期の七面綺蘭の陽菜ちゃん着いてきてくれてありがとう寒すぎる家で電気毛布から出ず水飲んで泥みたいに31歳迎えるとこでしたあっぶねぇ〜31歳から伸びるぞぉ〜」と、あわた