ABCテレビの岩本計介アナウンサー（49）の登山トレーニングの模様が16日までにX（旧ツイッター）でアップされた。ABCテレビアナウンサーによるXで「来年3月のおは朝卒業企画で、エベレストの入り口に立つべく、いよいよ練習登山が始まりました！長野県松本市の美ヶ原高原へ。ここにしかない山の稜線、空の青さに魅せられました」と写真入りで紹介されている。ABCテレビ早朝の名物番組「おはよう朝日です」に、岩本アナは2015年か