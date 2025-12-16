漫才コンビ「スーパーマラドーナ」の武智（47）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。M−1グランプリ決勝に臨む後輩コンビとランチに行った様子を写真入りでアップした。「なんばグランド花月。合間のお昼ご飯。NGKの寄席のお客さん相手にヨネダは爆笑取ってました。M−1頑張れ」と武智からエールを送った。スーパーマラドーナ、ヨネダ2000はともに、15日のNGK出番があった。ヨネダ2000（誠＝29、愛＝26）は21日開催のM−1グラン