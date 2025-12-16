ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が15日、インスタグラムを更新。自身の誕生日に家族からサプライズを受けたことを明かした。同日、36歳の誕生日を迎えた近藤は「昨日はすき焼きを作っていたら娘たちとパパがお花を持って登場」とサプライズを受けたことを明かし「不意打ちすぎて涙腺崩壊お母さんでした」と驚きを記述。「今年も健康に幸せにお誕生日を迎えることができてとっても嬉しいです」と喜び