仕事で失敗したとき、人間関係につまづいたとき…ネガティブな気持ちになったときは、誰かに話を聞いてもらいたくなりませんか？この記事の画像を見る褒め上手でスーパーポジティブ思考な夫のエピソードが話題の『全てのネガティブをプラスに変える夫髭「人生満点じゃなくてもはなまるだ」編』をご紹介します。髭（夫）×軍曹（妻）の最強夫婦がストレスいっぱいの現代社会をポジティブに渡り歩くためのエッセンスを贈る、