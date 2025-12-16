16日(火)から17日(水)は全国的に気圧が低下するでしょう。16日(火)は札幌から大阪で影響度「中」、17日(水)は札幌から福岡で影響度「中」、那覇で影響度「大」です。気圧低下に伴う頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などにご注意ください。16日〜17日は気圧低下その後も気圧が乱高下頭痛やめまいに注意16日(火)から17日(水)は全国的に気圧が低下するでしょう。16日(火)は札幌から大阪で影響度「中」、17