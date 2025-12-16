北陸新幹線の延伸ルートについて与党は、現行の案を含む8つの案を改めて検討することを決めました。北陸新幹線を敦賀から新大阪まで伸ばすルートは、9年前「小浜・京都ルート」に決まりましたが、物価高で建設費が膨らんだことなどから着工に至っていません。現行案を含む8つの案をまとめた維新は与党の整備委員会で、費用対効果を改めて試算し再検証するよう求め、自民党も同意しました。与党北陸新幹線整備委・前原共同委員長（