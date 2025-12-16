俳優の北川景子さん（39）が15日、『第50回報知映画賞』の表彰式に登壇。受賞した作品への思いを語りました。北川さんは主演した映画『ナイトフラワー』で『主演女優賞』を受賞。会場には、プライベートでも親交が深い椎名桔平さんがお祝いに駆けつけ、花束を贈りました。受賞の挨拶で北川さんは「今日は椎名桔平さんが来ていただいて本当にうれしかったですし、新人の頃を知ってくださっている先輩から、このような場所で花束をい