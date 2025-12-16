被爆80年の2025年、引き取り手の見つからない遺骨をめぐり広島市が初めて実施したDNA型鑑定で身元が判明しました。身元が判明したのは原爆投下後に行方がわからなくなっていた梶山初枝さんです。2025年5月、おいの梶山修治さんが原爆供養塔の納骨名簿に名前が記載されている鍛治山ミチ子さんが、梶山初枝さんの可能性があると広島市に問い合わせていました。広島市は骨壺の中にあった遺髪をもとに、初めてDNA型鑑定を実施しました