バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は来月3、4日、リーグ戦のホームゲームを北九州メッセ（北九州市）で開催する。来秋始まる最上位カテゴリー「Bプレミア」に参入するためホーム戦入場者数を増やす必要があり、約9000人を収容できる同会場での集客数が鍵を握る。古川宏一郎社長は「多くの皆さまに応援いただき、大きな舞台で選手がハッスルする試合を見せたい」と来場を呼びかけている。福岡はBプ