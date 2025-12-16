米ニューヨーク映画祭に参加したロブ・ライナーさん＝2012年10月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】映画「スタンド・バイ・ミー」などで知られる米映画監督ロブ・ライナーさん（78）と妻が自宅で死亡しているのが見つかった事件で、ロサンゼルス警察は15日、殺人容疑で次男ニック・ライナー容疑者（32）を拘束したと明らかにした。米メディアが伝えた。警察は殺人事件とみて捜査。14日夜から家族の一人に事情を聴いていた