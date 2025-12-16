元「モーニング娘。」でタレント・矢口真里の姿にフォロワーが驚いた。矢口は１６日までにインスタグラムで「ズートピア２観てきましためっちゃくちゃ面白かったー」と人気映画を鑑賞したことを伝えた。「ジュディとニックの関係に胸熱でした子供達も見終わった後、興奮気味に沢山感想を言ってくれましたょとても楽しかったみたいです映画観てゲーセンでジュディＧＥＴ」とし、大きなぬいぐるみを抱きしめた姿をアップ