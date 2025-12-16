NY株式15日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均48416.56（-41.49-0.09%） S＆P5006816.51（-10.90-0.16%） ナスダック23057.41（-137.76-0.59%） CME日経平均先物50195（大証終比：-45-0.09%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安の一方、ナスダックは下落。序盤は買戻しも見られ上昇して始まったものの下げに転じている。依然としてＩＴ・ハイテク株の上値が重い。 今週