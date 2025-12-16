米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間06:28） 米2年債 3.506（-0.017） 米10年債4.176（-0.008） 米30年債4.849（+0.004） 期待インフレ率2.254（-0.022） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは横ばい。序盤は下げて始まったものの、終盤に下げ幅を縮小。明日の米雇用統計を前に１０年債は様子見が広がった。一部からは明日の米雇用統計はＦＲＢの来年の追加利下げを裏