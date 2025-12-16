俳優の吉沢亮さん（31）が15日、都内で行われた『第50回報知映画賞』の表彰式に登場。映画『国宝』の撮影を振り返りました。吉沢さんが主演男優賞を受賞した映画『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。吉沢さんは、任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげる主人公・喜久雄を演じました。受賞の挨拶で吉沢さんは「この作品の