サッカー・Jリーグは15日、秋春制への移行に伴い2026年上半期に開催する『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』のグループ組み合わせを発表しました。今大会はJ2・J3リーグに所属する全40クラブが、カテゴリの区別なく対戦。WEST-A、WEST-B、EAST-A、EAST-Bの計4つのリーグに10クラブずつ振り分けられ、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦『地域リーグラウンド』を実施します。EAST-AにはJ1から降格した横浜FCと湘南ベルマーレのほか、