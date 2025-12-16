国会は17日が会期末です。自民党と日本維新の会が提出した衆議院の議員定数削減法案の成立が難しくなる中、16日、高市首相と維新の吉村代表が会談します。自民党総裁の高市首相は16日午後、吉村代表との党首会談を行います。会期末が17日に迫る中、定数削減法案は審議にも入れておらず、党首会談では、今の国会での成立を見送ることを確認する方向です。両党の連立合意文書では、今の国会に法案を提出し成立を目指すとしていました