2026年1月8日スタートのドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、ダブル主演を務める勝地涼と瀧本美織に加え、浅香航大、桐山照史が揃ったサブビジュアルと場面写真、本編映像が解禁された。【写真】数奇な運命に翻弄されるファミリーの幸せシーン『身代金は誘拐です』場面写真本作は、「愛する娘のために誘拐犯になれるのか」という究極の選択をテーマにした、完全オリジナルのノンス