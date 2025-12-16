櫻坂46の冠番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）が14日に放送され、三期生・村井優が、旅行先でメンバーと遭遇したエピソードを明かした。【写真】櫻坂46・村井優がハワイで遭遇した“まさかの人物”この日は「ヒット番付2025後半」を放送。2025年は、グループ内で海外旅行へ出掛けるメンバーが多かったことが紹介された。村井も友人とハワイ旅行へ出掛けたそうで、ダイヤモンドヘッドを訪れた際