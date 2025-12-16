2025年11月20日、Nintendo Switch 2期待の新作となる『カービィのエアライダー』が発売された。【画像】ゲームから削除されたコンテンツほか、この記事の写真をすべて見る『カービィのエアライダー』 画像は任天堂公式サイトより本作は、「星のカービィ」シリーズを生み出し、「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズを手掛け、学習まんがにもなった桜井政博氏がディレクターを担当していることもあり、大きな注目を集めている