草なぎ剛が主演を務めるドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第10話が15日に放送され、鳥飼（草なぎ）が険しい表情で静音（国仲涼子）の話を聞く姿が描かれると、ネット上には「怪しんでるよね」「なんか疑ってる？」「まだ何かありそう」といった反響が寄せられていた。【写真】国仲涼子演じる編集者の静音許されざる恋と知りながら真琴（中村ゆり）への