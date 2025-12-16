妊娠による急激なホルモンバランスの変化は、自分の身体に起こる変化だけでなく、心にまで大きな影響を与えます。とくに体内のホルモンバランスが大きく変化する妊娠中は、自分の身体に起こる変化に戸惑ってしまうことも少なくないでしょう。筆者の知人は妊娠中にある悩みを抱えていたそうです。悩みを打ち明けたときの旦那さんの対応がとっても素敵だったので、ぜひ読んでみてくださいね。 変化 妊娠が発覚してから、私はこれ