宝塚歌劇団の元トップスターで女優の大地真央が、“美しすぎる”工事現場の作業員ショットを公開し、反響を呼んでいる。大地は１６日までに自身のインスタグラムを更新。「この世には２通りの人間がおる誘惑に負ける人間と踏ん張る人間あんたはどっちや！」「＃ＣＭ＃２通りの人間＃工事」と記し、ブルーの作業着にヘルメット、黄色のベストを着て、工事中の看板の横に立つショットなど、ＣＭのオフショットをアップ