〈【最終回】28歳“自称マンガ家”が同人誌即売会の出張編集部に持ち込んだ《前代未聞のネーム》とは〉から続く 同人誌即売会の出張編集部にマンガを持ち込んだ男は、包丁で編集者を襲う。その男は28歳になった竹夫だった……。単行本『ゲットバック』2025年12月16日発売！「ゲットバック」第14話〈前編〉を読む連載は今回が最終回です。ご愛読ありがとうございました。単行本『ゲットバック』2025年12月16日発売！〈「