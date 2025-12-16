「質問したほうが悪い」【画像】カメラの前で微笑む維新の吉村洋文代表と高市首相高市早苗首相の国会答弁をめぐり、そんな擁護が飛び交った。では中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射も、首相に国会で「聞きすぎた」結果なのだろうか。ワイドショーのコメンテーター風に言うなら、そうなる。高市早苗首相©時事通信社存立危機事態を巡る高市首相の国会答弁以降に日中関係は悪くなった。11月7日の首相答弁（衆院予算