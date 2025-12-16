映画監督の原田眞人氏が12月8日死去した。76歳だった。原田監督は今年4月、評論家の芝山幹郎氏と「文藝春秋」で対談し、ロサンゼルスに渡って映画業界で働いていた70年代のアメリカ映画について語り合っていた。その冒頭を紹介します。（初出：2025年7月号）【画像】原田眞人監督が選んだ70年代アメリカ映画トップ5◆◆◆スコセッシが劇場をうろうろしていた芝山今回は編集部からの提案で、「70年代のアメリカ映画について語り