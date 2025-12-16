とちぎテレビ 2025年12月16日午前06時06分ごろ、茨城県北部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは茨城県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは60km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ３．８と推定されます。 栃木県 【震度1】 日光市 真岡市 茂木町 市貝町 栃木那珂川町 提供：ウェザー