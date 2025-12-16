アメリカのトランプ大統領はロシアのウクライナ侵攻終結に向けた和平案をめぐる協議について、「これまでで最も和平合意に近づいている」と語り、合意に向けた進展を強調しました。アメリカ・トランプ大統領：プーチン氏とも何度も協議し、これまでで最も（合意に）近づいている。トランプ大統領は日本時間16日午前、ホワイトハウスで演説し和平案をめぐる協議について「長い議論を経て順調に進んでいる」と強調しました。トランプ