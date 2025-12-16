ヒルトン名古屋は、ウィンターランチ＆ディナービュッフェ「地中海の恵み」を12月26日から2026年3月11日まで開催する。「ブイヤベース風ビーフしゃぶしゃぶ」、春菊の苦みを添えた「国産牛ローストビーフ」、洋梨とオリーブオイルで仕上げた「鰤のカルパッチョ」、白ワインで蒸し上げた「ムールマリニエール」などギリシャ、イタリア、スペインなど南ヨーロッパの食文化を、旬の食材と和のエッセンスを融合させたメニューで提供す