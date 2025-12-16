きょうは北海道も大雪のピークは越えましたが、なだれや強い風に注意が必要です。北陸や北日本の日本海側では再び雨や雪が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。関東から西は晴れる所が多く、北風がおさまって穏やかな陽気になりそうです。北陸や北日本では、再び雨や雪の範囲が広がっていき、北陸や東北を中心に雨足の強まる所もあるでしょう。落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。北海道では大雪となった所があるため、なだ