広島は１５日、広島市内のホテルで育成を含む新人９選手の入団発表会見を行い、ドラフト１位の平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が自信に満ちた発言で会場を沸かせた。プロでの目標にトリプルスリーを設定。対戦したい投手にはＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）を挙げ、「真っすぐを打ち返したい」と意気込んだ。５００人のカープファンクラブ会員が見守る中、平川の力強い一言が響いた。「やってやります！」。堂々とした決意表