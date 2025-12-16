■FBS森野記者「男性が刺されたとみられる現場です。規制線がまだ張られていて、関係するとみられる車を捜査員が調べています」警察によりますと15日午後6時すぎ、福岡市のJR博多駅の近くで「人が刺されている。血が出ている」と目撃者から通報がありました。刺されたのは70代の男性で、重傷とみられ病院で治療中ですが、搬送時意識はあったということです。通報後すぐに男性の息子で住居不定・無職の酒井祐基容疑者（37）が近くの