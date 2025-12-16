消防によりますと15日午後9時半すぎ、福岡市早良区野芥で「平屋建ての建物から火が出た」と119番通報がありました。■FBS山本記者「火災現場には今も焦げくさい臭いが漂っています。煙が住宅の2階よりも高く上がっています」火は通報から約3時間後に消し止められましたが、平屋建ての住宅1棟が焼けました。■近くに住む人「隣の家の屋根くらいまで真っ赤でした。隣の家は大丈夫か、うちにも火の粉が飛んでこないかという状態」警察