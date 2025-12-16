【ローマ共同】キリスト教カトリックの総本山バチカンのサンピエトロ広場で15日、毎年恒例のクリスマスツリーの点灯式が行われた。高さ約25メートルのツリーが青や赤などの光に包まれると、集まった人たちから歓声が上がった。ツリーはイタリア北部から運ばれた。キリスト誕生の場面を再現した模型「プレゼピオ」も飾られた。南部サレルノから長距離バスで来たビルジニア・トルトラさん（58）は「色鮮やかなツリーがとても美し