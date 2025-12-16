【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は3営業日続落し、指標の米国産標準油種（WTI）の2026年1月渡しが前週末比0.62ドル安の1バレル＝56.82ドルで取引を終えた。世界的な供給過剰への懸念から売り注文が続き、終値としては2021年2月以来、約4年10カ月ぶりの安値となった。ロシアとウクライナの和平合意の可能性が意識され、ロシア産原油に対する制裁が解除されれば輸出が増加す