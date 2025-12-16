16日午前6時6分ごろ、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、茨城県の水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、小美玉市、大洗町、東海村、それに鉾田市です。【各地の