【ベルリン共同】ドイツや英国、フランスなど欧州10カ国と欧州連合（EU）の首脳は15日、ロシアとの戦闘終結後に陸海空でウクライナの安全を保証するため、有志国による「ウクライナ多国籍軍」創設などに向けて協力するとの共同声明を発表した。多国籍軍は米国の支援を受けるとしているが、具体的内容は明らかにしていない。共同声明に米国は加わっていないが「米国と欧州の指導者が戦争終結に関する合意に向け、ウクライナに対