佐藤選手は、JR西日本から2019年のドラフト1位でソフトバンクに入団した27歳。プロ6年目の今季は自己最多の104試合に出場し、打率.239、5本塁打、18打点、10盗塁などいずれもキャリアハイの成績を残しています。9日に行われた現役ドラフトでソフトバンクから楽天への移籍が決定していました。佐藤選手は会見で「今は緊張と、これから東北の地で野球をすることにわくわくして楽しみな気持ちです。強みは足の速さと守備で、そこは誰