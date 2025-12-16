大分県全体での宿泊税導入の可否について有識者を中心に議論する「県観光振興財源検討会議」の会合が15日、県庁であった。導入する場合、別府市や由布市湯布院町で高級ホテルが誕生している現状を踏まえ、宿泊料金に応じて税額に差をつける「段階的定額制」の採用を決めており、この日の協議で3段階か4段階で区分する方針を固めた。非公開での会合後、県の担当者が取材に応じた。3段階の場合は宿泊料金「5千円未満」「5千〜2万