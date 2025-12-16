熊本県南関町で60年以上、九州の竹を使った竹箸だけを作り続けている箸メーカーのヤマチクが12日、熊本市中央区の下通アーケードに、期間限定の直営店をオープンさせた。新年に向けて箸の需要が高まる時期に合わせ、繁華街を訪れる人々に国産竹箸の魅力を伝える。山崎彰悟社長（36）は「日本古来の竹箸文化を守るため、都市部への出店に挑戦する第一歩にしたい」と意気込む。店は、8月の記録的大雨で浸水被害に遭い、中央区新