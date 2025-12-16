熊本県天草市五和町の手野地区で直径10センチ、重さ400グラムを超す大玉の干し柿が出荷の最盛期を迎えている。「芹生（せりう）のべっぴんさん」のブランド名で、1箱3個入り3600円（送料別）で東京など大都市圏に出荷され、高級贈答品として喜ばれている。生産者の松村一比孝（かずひこ）さん（79）が17年前から大玉の渋柿を接ぎ木して増やし、山間地の畑に約650本を栽培する。松村さんによると食感はやわらかく、ようかんの