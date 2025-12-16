長崎県雲仙市小浜町の雲仙温泉街旧八万地獄で15日、いで湯の恵みに感謝する恒例行事「雲仙温泉感謝祭」があった。雲仙のホテルや旅館、観光関係者ら約40人が参加し、にぎわいづくりへの決意を新たに一年を締めくくった。雲仙旅館ホテル組合が主催。雲仙繁栄の礎を築いたという湯の神「少彦名大神（すくなひこなのおおかみ）」を祭る大岩の下からくみ取った湯を神前に供え、各ホテルや旅館が持ち寄った箸を燃やして宿泊客に感謝