私はカナコ。夫セイヤとのあいだには、5か月前に生まれた息子のリョウマがいます。引っ越しの話をしてから、義母から夫への連絡が頻繁になりました。夫は義母の訪問を防ぐため、連日実家へ説明に行っていますが、なかなか理解を得られない様子。そんななか、義母から私に突然のLINEが。内容は一方的で感情的なものでした。帰宅した夫にも見せると、すぐにブロックするよう言われました。私たちは引っ越しの予定を早めることを決意