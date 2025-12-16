海上自衛隊佐世保地方総監部は15日、佐世保教育隊の同僚隊員にセクハラ行為をしたとして、同隊所属の2等海士（23）を同日付で停職6日の懲戒処分とした。総監部によると、2等海士は2023年5〜7月の間、同僚隊員に対し「自分の膝の上に座って」と発言したほか、頭や肩を触るなどした。被害を受けた同僚隊員が上司に報告して発覚した。「ハラスメントを行った認識はない」と否定しているという。