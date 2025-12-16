西九州自動車道松浦佐々道路の松浦インターチェンジ（IC）−平戸IC間7・5キロが開通した。14日午前、平戸IC（長崎県佐世保市江迎町）で式典があり、関係者約310人が開通を祝った。同道路では松浦ICの供用が始まった2018年以来、7年ぶりの延伸となる。国土交通省長崎河川国道事務所によると、今回の延伸により、平戸市−福岡市間の所要時間は6分短縮され143分となる見込み。同道路の未開通区間は平戸−佐々IC間（11・6キロ）で